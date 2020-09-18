, 08:51 — REGNUM На Запорожском автозаводе (ЗАЗ) будут производить купеобразный кроссовер Renault Arkana. Об этом сообщает пресс-служба украинского отделения французской автокомпании.

При этом осуществляться сборка на автопредприятии будет из уже готовых комплектующих, импортируемых с российского завода французской компании. Техпроцесс сборки модели будет отвечать стандартам бренда Renault.

Под капотом кросс-купе Arkana будет функционировать турбированный 150-сильный мотор рабочим объёмом 1,3 л.

Предположительная цена авто составит от 500 тыс. до 800 тыс. гривен (1,34 — 2,1 млн рублей).

Ранее стало известно, что на Запорожском автомобилестроительном заводе (ЗАЗ) запустили производство моделей Groupe Renault.

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