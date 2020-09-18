Ставрополь, , 10:00 — REGNUM Более 2 млрд рублей планируется направить за два года на строительство велосипедного терренкура протяженностью 75 км на Кавказских Минеральных Водах в Ставропольском крае. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021−2023 годы, пишет ТАСС.

Финансирование проекта планируется обеспечить в рамках подпрограммы «Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе» госпрограммы социально-экономического развития регионов СКФО. Предполагается, что в 2021 году на строительство «Кавминводского велотерренкура» будет направлено около 1 млрд 23 млн рублей, в 2022 году — порядка 993 млн рублей.

Напомним, в середине сентября 2020 года администрация Железноводска сообщила о начале проектирования экологического велотерренкура, который должен объединить единой сетью велодорожек несколько городов-курортов Кавминвод. Отмечалось, что средства на реализацию проекта будут направлены из бюджетов трех уровней: федерального, краевого и муниципального.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее против данного проекта выступил ряд экологов и жителей Каминвод, а также эксперты Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Последние, в частности, пришли к выводу, что строительство велотерренкура предполагает вырубку ценных пород деревьев, в том числе на охраняемых землях. В связи с этим Совет рекомендовал краевым властям отказаться от этой инициативы.

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