Москва, , 08:44 — REGNUM Реконструкция Дома правительства РФ на Краснопресненской набережной в Москве необходима в связи с аварийным состоянием кровли, разрушением гидроизоляционного покрытия и износом инженерных систем. Запланированные ремонтные работы обойдутся в 5,27 млрд рублей, сообщает 18 сентября РБК со ссылкой на пресс-службу правительства.

В пресс-службе изданию предоставили видео, объясняющее необходимость ремонта. В кадре с потолка правительственного гаража льются потоки воды, чиновникам приходится подходить к машинам под зонтами.

В 2022 году на реконструкцию планируют выделить 1,1 млрд рублей, в 2023 году — 799,1 млн рублей. Реконструкция будет проходить этапами, общая стоимость работ оценивается в 5,27 млрд рублей.

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В главной части Дома правительства реконструируют Аванзал и Зал наград. Также предусмотрена реконструкция цокольной части здания, подземных гаражей, тепловых пунктов, кровли, главной лестницы, подпорных стен, фасадов, инженерных систем и сетей.

В настоящее время предпринимаются меры для предотвращения «дальнейшего разрушения кровли, стилобата и подвальных помещений Дома правительства». На время работ сотрудников частично переселят в здание Наркомнаца в Трубниковском переулке.