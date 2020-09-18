Уфа, , 08:41 — REGNUM Зерносушильный комплекс стоимостью 165,5 млн рублей планируют построить в Башкирии. Об этом сообщил генеральный директор компании «Таврос» Ринат Зайнуллин на онлайн-совещании «Инвестчас», 17 сентября передает пресс-служба республиканского правительства.

По его словам, компания намерена построить в селе Калмашево Чишминского района зерносушильный комплекс «Башкир-агроинвест». На реализацию данного проекта нужно будет направить порядка 165,5 млн рублей. При этом будут созданы 30 рабочих мест.

Отмечается, что комплекс снизит потери урожая при транспортировке и хранении зерна. Кроме этого, будут созданы условия для развития собственного семеноводства. По словам Рината Зайнуллина, для создания комплекса уже подобрана площадка на месте работавшего в советское время семенного завода. Уже отремонтированы складские помещения и установлена часть оборудования.

Отмечается, что на совещании было решено предоставить проекту налоговые льготы, а также возместить часть расходов на покупку оборудования и техники.

Кроме этого, глава Башкирии Радий Хабиров поручил предоставить предложения по строительству транспортного обхода поселка Чишмы с учётом нового комплекса.

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