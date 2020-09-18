Ульяновск, , 08:24 — REGNUM В Ульяновской области прокуратуры Вешкаймского и Сурского районов выявили факты нарушения 11 депутатами антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Прокурорская проверка показала, что два народных избранника парламентов Вешкаймского района и Вешкайма не отразили в декларациях сведения о находящихся в их собственности земельных участках.

Кроме того, по данным ведомства, в справках четырёх депутатов отсутствовала информация о полученных ими или супругами доходов от деятельности хозсубъектов. В прокуратуре также установили, что «аналогичным образом» пятеро парламентариев совета депутатов Сурского района не предоставили данные о банковских счетах, открытых как ими самими, так и их жёнами.

В адреса депутатских корпусов внесены представления об устранении нарушений, в том числе путем досрочного прекращения полномочий названных депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по итогам проверки сведений о доходах и имуществе обязательного характера в Старомайнском районе выявлены нарушения у 22 депутатов в органах местного самоуправления, в Павловском районе — у 15 парламентариев, в Инзенском районе — у 38 депутатов, в Барышском районе — у 30 народных избранников, в Сенгилеевском районе — у 15 депутатов, в Радищевском районе — у двоих.