Уфа, , 08:26 — REGNUM Животноводческий комплекс молочного направления производительностью до 12,5 тысячи тонн молока в год планируют построить в Башкирии. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, проект комплекса «Башкир-Молоко», который планируют разместить в Кушнаренковском районе, представил на онлайн-совещании «Инвестчас» генеральный директор компании «Таврос» Ринат Зайнуллин.

Отмечается, что в комплекс будет входить ферма на 1200 коров, которые будут производить до 12,5 тысячи тонн молока ежегодно, а также Центр репродукции, селекции и генетики, который будет работать на базе Башкирского государственного аграрного университета.

Сообщается, что на реализацию данного проекта потребуется более 1,27 млрд рублей. При этом будут созданы 55 рабочих мест. Начать строительные работы планируют осенью следующего года, а сейчас уже проведены проектно-изыскательские работы. Идет работа по планировке сооружений и зданий.

Отмечается, что инвестор получит налоговые льготы. Кроме этого, ему будет возмещена часть расходов на закупку оборудования и техники, племенного скота, а также строительство инженерной инфраструктуры.

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