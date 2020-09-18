Санкт-Петербург, , 08:18 — REGNUM С января по август 2020 года на авторынке Санкт-Петербурга было продано 76 новых автомобилей сегмента Luxury (люксовые машины). Об этом сообщает агентство «Автостат».

Самым продаваемым люксовым авто в отчетный период в Северной столице стал Mercedes-Benz Maybach S-Class. С начала 2020 года по август включительно эту модель приобрели 29 жителей Санкт-Петербурга.

На второй строчке оказался Bentley Continental GT с результатом девять проданных авто. Замыкает тройку лидеров Lamborghini Urus (восемь штук).

Четвертое и пятое места заняли Rolls-Royce Cullinan (шесть экземпляров) и Bentley Bentayga (пять штук) соответственно.

Кроме того, в десятку самых продаваемых авто класса люкс в Санкт-Петербурге вошли также: Bentley Continental Flying Spur, Ferrari Portofino, Maserati Levante, Rolls-Royce Wraith (все — по три экземпляра) и Lamborghini Aventador (две единицы).

Напомним, в Москве за первые восемь 2020 года был продан 431 люксовый автомобиль.

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