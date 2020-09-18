Тюмень, , 07:49 — REGNUM В Тюмени проезд в автобусах и маршрутках с 1 января 2021 года станет дороже на один рубль. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В мэрии напомнили, что в Тюмени утверждены долгосрочные тарифы в соответствии с прогнозом социально-экономического развития: ежегодно стоимость проезда в общественном транспорте повышается на один рубль. А именно, в 2021 году до 28 рублей, в 2022-м — до 29, в 2023-м — до 30 рублей.

Как и прежде, скидка в один рубль продолжит действовать при безналичном расчёте. Все социальные льготы также останутся актуальными.