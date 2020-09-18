Красногорск, , 07:19 — REGNUM В арбитраж Московской области поступил банкротный иск к ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат». Исковое заявление пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Претензии к компании имеет ООО «Группа Любава». Иск поступил 10 сентября 2020 года. Сумма заявленного долга — 12 577 702,2 рубля.

В конце июля 2020 года ООО «Агросоюз Любава» и ООО «Группа Любава» уже обращались с банкротным иском к мясокомбинату, но сумму претензий тогда составляла 20 307 627,9 рубля. Дело было принято к производству, но до сих пор вердикт не вынесен. Второй истец 14 сентября обратился в рамках этого же спора с заявлением об установлении размера требований кредиторов. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник ассоциации «Достояние» из Санкт-Петербурга.

По данным ЕГРЮЛ, комбинат создан в сентябре 2016 года для переработки и консервирования мяса. Уставный капитал — 5,1 млн рублей. Директор с марта 2020 года — Андрей Кузьмин. Собственники — Михаил Родников (54% доли), московское АО «Военторг» (учредитель — Минобороны РФ) — 26% и Дмитрий Атрощенко — 20%. В компании числятся порядка 500 работников.