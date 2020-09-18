Пермь, , 07:14 — REGNUM Власти Пермского края отказались от проекта строительства тоннеля на ул. Строителей в Перми. В министерстве транспорта заявили, что этот вариант дорогостоящий и у пермских дорожников нет опыта такого строительства. В настоящее время рассматривается два других варианта — эстакада и путепровод на подпорных стенках, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Строительство ул. Строителей в Перми позволит перераспределить транспортные потоки города и разгрузить центральные улицы и Коммунальный мост. В рамках реализации третьего этапа на пересечении улиц Строителей и Локомотивной должна появиться транспортная развязка с целью снижения вероятности заторов.

Изначально планировалось строительство тоннеля, но тогда улица на этом участке должна уходить под землю. Министр транспорта Пермского края Николай Уханов отметил, что при таком варианте придется на год перекрывать движение по ул. Локомотивной. Кроме того, проект — дорогостоящий: стоимость строительства составляет 1,8 млрд рублей, а обслуживания — более 8 млн рублей в год. К тому же в Перми нет примеров таких тоннелей, и его строительство в районе пл. Гайдара стало бы первым опытом для пермских дорожников.

Альтернативами тоннелю рассматриваются два варианта — эстакада и путепровод на подпорных стенках (насыпь). Приоритет отдается эстакаде, стоимость строительства которой оценивается в 1 млрд рублей, а ежегодного обслуживания — около 6 млн рублей. Эстакада подобного типа есть в районе левоповоротного съезда к новому терминалу аэропорта «Большое Савино».

В настоящее время краевой минтрас прорабатывает варианты визуализации эстакады, чтобы выбрать наиболее удачный с учетом существующего ландшафта.