18 сентября 2020 | Время чтения 8 мин

Анастасия Степанова, , 05:49 — REGNUM В преддверии наступления холодов во Владимирской области разразился скандал с участием крупнейшего областного поставщика тепла, который на 100% принадлежит властям региона. Аудиторы Счётной палаты области, проверив «Владимиртеплогаз», на чьём балансе 180 котельных и 70 центральных тепловых пунктов, сообщили, что по итогам 2019 года обнаружены многочисленные нарушения — от несоблюдения структуры утвержденных тарифов до фактов «необоснованного и незаконного резервирования средств» на вознаграждения для топ-менеджмента. ИА REGNUM попыталось проанализировать ситуации в компании.

Иван Шилов © ИА REGNUM

О «Владимиртеплогазе»

Компания «Владимиртеплогаз» была учреждена в конце апреля 2001 года. Её уставный капитал — более 26,2 млн рублей. Актив, под чьим управлением 180 котельных, 70 центральных тепловых пунктов, а также 1521,4 км тепловых сетей, с августа 2019 года на 100% принадлежит Владимирской области. Ранее 49% в компании было у «Газпром межрегионгаз Владимир», но в 2019 году доля была передана области по договору дарения.

Полномочия участника общества на сегодня представляет департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области. Директор «Владимиртеплогаза» с апреля 2019 года — Александр Королев (с марта 2019 года он же и владелец компании «Кволити» — предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, которой управляет Алёна Королева). Руководит департаментом, контролирующим тепловой актив, с мая 2019 года Павел Панфилов (бывший индивидуальный предприниматель).

Непосредственно ООО «Владимиртеплогаз» является владельцем ряда действующих юрлиц — ООО «Ресурстеплоэнерго», созданного в Гороховце в 2009 году для передачи тепловой энергии (уставный капитал — более 82 мн рублей), ООО «Теплосетевая компания» (создана в 2013 году в Коврове, уставный капитал — 10 тыс. рублей), ООО «Ковровская энерготепловая компания» (КЭК), которое было создано в апреле 2012 года для производства, передачи, распределения горячей воды и пара. Уставный капитал КЭК превышает 64,8 млн рублей. И, наконец, четвёртый актив — ООО «ВТГ-Вода», которое было создано во Владимире 25 июня 2020 года для распределения воды для питьевых и промышленных нужд.

Владимиртеплогаз

По последним открытым данным ООО «Владимиртеплогаз» выступало поставщиком как минимум в 6,3 тыс. государственных контрактах на сумму 4,282 млрд рублей и заказчиком в 1,2 тыс. контрактах на 28,8 млрд рублей.

В апреле 2019 года пресс-служба администрации области на официальном сайте сообщила, что для усиления совета директоров «Владимиртеплогаза» на 2019 год в него ввели занимавшего на тот момент должность врио заместителя губернатора Александра Байера (также ранее был заместителем губернатора Нижегородской области), директоров департаментов ЖКХ Илью Потапова, цен и тарифов — Марию Новосёлову, первых замдиректоров департаментов ЖКХ — Елену Семёнову и имущественных и земельных отношений — Павла Панфилова. К слову, кандидатуру Байера на пост замгубернатора в феврале 2020 года не согласовали областные депутаты и, доработав март 2020 года, он ушёл в отставку.

Проверка аудиторов: впереди выводы правоохранителей?

15 сентября 2020 года «Вести. Владимир» сообщили об интересе правоохранительных органов к «Владимиртеплогаз». В тот же день в рамках пресс-конференции губернатор Владимир Сипягин, отвечая на вопрос журналистов об обысках в компании, заявил, что была проверка Счётной палаты и «это не уголовные дела, а оперативно-следственные», так как «идёт проверка фактов прибыли и затрат».

Владимир Сипягин Avo.ru

На следующий день на официальном сайте Счётной палаты региона вышел подробный отчёт аудиторов с раскрытием многочисленных нарушений, выявленных в компании.

В частности, у ведомства были претензии к управлению компанией: установленный законом области порядок управления долей не соблюдался, ряд необходимых нормативных актов не был утверждён, на момент проверки «представители интересов Владимирской области в органах управления и ревизионной комиссии общества не назначены», а фактически управление велось советом директоров, состоящим на момент проверки из пяти физлиц, включая бывшего врио первого заместителя губернатора, экс-главу Владимира, действующего директора по правовым вопросам и общекорпоративным отношениям компании, с которым у департамента также не было договора-поручения на представление интересов области. Всё это, по данным Счётной палаты региона, происходило на фоне роста управленческих расходов на 30,1% относительно 2018 года и наращивания численности руководителей высшего звена — с апреля 2019 по июль 2020 года на 42,9%, что привело к превышению оптимальной численности руководителей, рекомендованной Госстроем РФ.

«Установлен факт необоснованного и незаконного резервирования средств в сумме 21 млн рублей на выплату вознаграждения для топ-менеджмента компании с отнесением их на затраты для 19 руководящих работников, что занизило финансовый результат общества за 2019 год», — отметили аудиторы.

При этом на фоне роста затрат на административно-управленческий персонал Счётной палатой были выявлены факты несоблюдения отраслевого тарифного соглашения по минимальной тарифной ставке рабочих первого разряда — она были ниже на 34−39% ставки, прописанной в соглашении. Также уточнялось, что за 2019 год среднесписочная численность рабочих сократилась на 25 человек.

Были у аудиторов и претензии к тому, что планы по экономической эффективности работы компании администрацией «значительно занижались по сравнению с фактическими результатами года, предшествующего планированию, что не нацеливает общество на повышение результативности своей деятельности, либо свидетельствует о заинтересованности администрации Владимирской области в ухудшении финансовых показателей компании». На момент проверки также не были утверждены «показатели экономической эффективности деятельности на 2020−2022 годы».

Из выявленных нарушений следует отметить ещё несколько: совет директоров в ряде случаев одобрял сделки, «приводящие к росту излишних расходов общества, не включенных в структуру утвержденного тарифа на поставку тепловой энергии, за счет которого формируется около 98% выручки компании, что приводило к отвлечению оборотных средств, невозможности своевременно расплачиваться по своим обязательствам, росту закредитованности и издержек общества на уплату процентов», рентабельность по итогам года составила 0,32%, но обеспечено это «за счёт сокращения себестоимости продукции в условиях «мягкой» зимы и снижения количества выработанной тепловой энергии, сокращением расходов на производственный персонал».

Счётной палатой также установлены «признаки недостоверности формирования рыночной цены активов, приобретённых ООО «Владимиртеплогаз» в 2019 году» и то, что структура тарифов, утверждённых на 2018−2019 годы тарифным департаментом, не соблюдается.

Претензии были и к порядку заключения контрактов. В 2019 году «сумма закупок, проведённых неконкурентным способом (у единственного поставщика) составила почти 12,5 млрд рублей», что в 2,7 раза больше суммы закупок, которые были проведены тем же способом в 2018 году. Помимо этого, в ряде случаев исполнителями не выполнены условия договоров, заключённых на сумму 45 млн рублей, но «товары (работы, услуги) приняты обществом в полном объеме без применения штрафных санкций к исполнителю». Помимо этого, аудиторы при проверке подрядных договоров на строительство и модернизацию объектов теплоснабжения усмотрели «признаки картельных сговоров» между заказчиком и участниками закупки.

«По оценкам Счётной палаты за последние два года выполнение трети всех работ было обеспечено всего двумя подрядчиками», — отмечается в заключении.

По инвестиционным программам в 2019 году также в ряде случаев не были соблюдены сроки выполнения мероприятий — «из 22 мероприятий, предусмотренных инвестиционными программами на 2019 год, семь не выполнено».

Выборочная проверка мероприятий инвестпрограмм выявила к тому же ряд «системных нарушений действующего законодательства и недостатков», в том числе как относительно мероприятий, финансируемых за счёт бюджетных средств, так и за счёт средств концедентов.

«При этом отдельные из них могут повлечь ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также прямой материальный ущерб как для самого ООО «Владимиртеплогаз», так и третьих лиц, в частности муниципальных образований, что требует проведения следственных действий», — отмечали аудиторы.

Материалы проверки в итоге были направлены как в УФАС, так и в управление МВД по Владимирской области.

О нарушениях и финансовых претензиях

По данным ФГИС «Единый реестр проверок» Генпрокуратуры РФ, «Владимиртеплогаз» было фигурантом разного рода проверок 231 раз. Часть из них была внеплановой, в том числе по жалобам потребителей на качество услуг. Иногда итогом становилось заключение жилинспекции — предоставление «коммунальной услуги по горячему водоснабжению ненадлежащего качества».

Генеральная прокуратура Российской Федерации. Москва Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

В 2012 году компанию уже пытались обанкротить за крупные долги. С соответствующим иском, указав долги в размере свыше 16,2 млн рублей, обратился «Ковровский водоканал». Иск тогда вернули заявителю из-за не устранённых недочётов.

На сегодня к «Владимиртеплогазу» есть финансовые претензии как минимум от десятка компаний. При этом, судя по тому, что только за август—сентябрь 2020 года в арбитраж поступило 27 исковых заявлений, в досудебном порядке решить споры не удалось.