Хабаровск, , 03:50 — REGNUM В арбитраж Хабаровского края поступили многомиллионные претензии к АО «Хабаровский судостроительный завод». Истцом в деле выступает подразделение управления службы судебных приставов. Иск пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Иск от приставов Kad.arbitr.ru

Исковое заявление от межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО подано 17 сентября 2020 года. Сумма требований к судостроителям составляет 201 143 727,58 рубля. Подробности дела пока неизвестны.

Помимо этого, в сентябре 2020 года финансовые претензии к заводу выдвинуло и ООО «Невские моторы» из Санкт-Петербурга. Иск общества о взыскании 19 951 272 рублей суд рассмотрит 14 октября 2020 года.

По данным с сайта завода, он работает с июня 1953 года. За эти годы им было построено свыше 350 кораблей и судов разных классов и назначений, в том числе боевых кораблей. Предприятие имеет представительство в Москве и филиал во Владивостоке. АО входит в «Объединённую судостроительную корпорацию».