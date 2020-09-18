Буэнос-Айрес, , 03:03 — REGNUM Торговый оборот между Россией и Аргентиной должен быть увеличен, говорится в заявлении аргентинского министерства иностранных дел по итогам онлайн-встречи представителей двух государств.

В Буэнос-Айресе подчеркивают, что потенциал торгово-экономических отношений с Россией полностью не реализован. РФ на переговорах представлял — глава Россельхознадзора, сопредседатель российско-аргентинской межправительственной комиссии Сергей Данкверт, а Аргентину — замруководителя МИД по экономическим вопросам Хорхе Неме.

Стороны затронули темы доступа на рынки и сотрудничества в сфере железнодорожных перевозок и энергетики. Кроме того, они обсудили вопросы, касающиеся санитарных требований, таможенных правил, банковской сферы и торговли сельхозпродукцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года стало известно, что Аргентина и Россия рассматривают возможность строительства АЭС большой и малой мощности, а также плавучей АЭС, на территории этой латиноамериканской республики.

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