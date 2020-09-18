Калининград, , 02:46 — REGNUM Порт Калининграда выбран местом назначения судна снабжения «Иван Сидоренко», предназначенного для подачи труб при достройке газопровода «Северный поток 2», свидетельствуют данные портала MarineTraffic.

При этом корабль направился из немецкого порта Мукран, где пробыл не больше суток. Ожидается, что судно прибудет в Калининград вечером 18 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября «Иван Сидоренко» отплыл из Санкт-Петербурга в Мукран, который является логистической базой проекта «Северный поток 2».

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