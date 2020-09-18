Москва, , 01:45 — REGNUM По 80 млрд рублей из общего объёма поступлений в федеральный бюджет в ближайшие три года будет приходиться на штрафы, возмещение ущерба и санкции, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.

Так, в 2021 году на указанную категорию придётся 81 млрд рублей, в 2022 году — 79,2 млрд рублей, в 2023 году — 80,5 млрд рублей. Отмечается, что более половины прогнозируемой ежегодно суммы штрафов поступит в федеральный дорожный фонд за возмещение вреда автодорогам.

Кроме того, значительная часть поступлений будет сформирована за счёт штрафов за административные правонарушения, посягающие на права граждан, и аналогичные им правонарушения в области предпринимательской деятельности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2021—2023 годах дополнительные средства в размере более 28 млрд рублей будут выделены на зарплаты сотрудникам МВД и Росгвардии.

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