Лондон, , 23:19 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 17 сентября — Brent уверенно держится выше $43, WTI достигла $41 за баррель.

К настоящему моменту ноябрьские фьючерсы Brent подорожали на $1,10 (2,61%), до $43,32 за баррель. Октябрьские фьючерсы WTI подорожали на 91 цент (2,27%), до $41,07 за баррель.

На нефтяные котировки продолжают действовать последствия ураганов в США и отчеты о резком сокращении запасов нефти в Кушинге.

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