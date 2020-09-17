Сараево, , 23:06 — REGNUM 17 сентября министр внешней торговли и экономических отношений в Совете министров Боснии и Герцеговины Сташа Кошарац встретился в Сараево с начальником делегации Европейского союза в Боснии и Герцеговине Йоханом Сатлером, обсудив с ним возможности экспорта красного мяса из республики в ЕС. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Йохан Сатлер приветствовал выполнение всех условий для экспорта красного мяса в ЕС, которые Европейская комиссия поставила Боснии и Герцеговине два года назад, и указал, что это хорошее начало для дальнейшей торговой деятельности.

Он также сообщил министру, что в Европейской комиссии поставили ещё 14 дополнительных условий, касающихся экспорта красного мяса, и выразили ожидание того, что соответствующие учреждения выполнят их в кратчайшие сроки.