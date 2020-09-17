Тюмень, , 21:25 — REGNUM В сёлах Тюменской области реализуется семь партнёрских интеграционных проектов. Об этом сообщает региональное инвестиционное агентство.

Суть партнёрской бизнес-интеграции заключается в том, что начинающие предприниматели вступают в сотрудничество с сильным игроком, который развивает бизнес уже длительное время.

К примеру, интегратор ООО «Прованс» с 2011 года перерабатывает свежие салаты и овощи. Компания предоставляет всю информацию по технологии выращивания, даёт рекомендации по выбору семян, обеспечивает интегрируемому предпринимателю гарантированный сбыт выращенной продукции по фиксированной цене.

Таким интегрируемым стал предприниматель Александр Трушников из Абатского района, который выращивает кочанный салат. Хотя он занимается лесозаготовками, ему показалась интересной идея развития нового направления и поддержка ООО «Прованс» в виде договора о закупе урожая по фиксированной цене.