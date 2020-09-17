Нижний Новгород, , 21:19 — REGNUM Отопительный сезон в Нижнем Новгороде стартует 22 сентября. Соответствующее постановление подписал исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

При этом социальные объекты — детские сады, школы, поликлиники и больницы могут подать заявку на подключение теплоносителя с 17 сентября.

«Родители пишут, в том числе мне в инстаграм, что в детских садах холодно. Поэтому решили запускать там тепло», — пояснил Шалабаев и отметил, что по нормативам отопление включается, когда средняя за пять суток температура воздуха не превышает 8 °C.

Он добавил, что по прогнозам ожидается потепление, однако система теплоснабжения при запуске требует отладки.

ИА REGNUM напоминает, в прошлом году отопительный сезон стартовал 23 сентября с подачи теплоносителя социальным объектам. Многоквартирные дома полностью подключаются к теплу в течение двух недель.