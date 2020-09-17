Саранск, , 20:50 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков посетил площадку строящегося хирургического корпуса детской республиканской больницы. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Пресс-служба правительства Мордовии

До настоящего момента на объекте возведены два этажа, третий этаж планируется завершить до конца месяца. Идут работы по прокладке наружных и внутренних коммуникаций, на цокольном этаже завершены отделочные работы.

Сейчас на строительстве корпуса работают 230 человек, в том числе в ночную смену.

Волков поручил ускорить темпы строительства объекта и увеличить число работников стройплощадке минимум до 400 человек, работающих в обе смены.

ИА REGNUM напоминает, новый корпус детской республиканской больницы возводится в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Полная стоимость проекта, включая оснащение учреждения современным медицинским оборудованием, составляет около 2 млрд рублей. Здесь будет оказываться диагностическая, хирургическая и реанимационная медицинская помощь в условиях стационара, в том числе новорожденным и недоношенным детям.