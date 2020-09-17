Саранск, 17 сентября 2020, 20:50 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков посетил площадку строящегося хирургического корпуса детской республиканской больницы. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
До настоящего момента на объекте возведены два этажа, третий этаж планируется завершить до конца месяца. Идут работы по прокладке наружных и внутренних коммуникаций, на цокольном этаже завершены отделочные работы.
Сейчас на строительстве корпуса работают 230 человек, в том числе в ночную смену.
Волков поручил ускорить темпы строительства объекта и увеличить число работников стройплощадке минимум до 400 человек, работающих в обе смены.
ИА REGNUM напоминает, новый корпус детской республиканской больницы возводится в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Полная стоимость проекта, включая оснащение учреждения современным медицинским оборудованием, составляет около 2 млрд рублей. Здесь будет оказываться диагностическая, хирургическая и реанимационная медицинская помощь в условиях стационара, в том числе новорожденным и недоношенным детям.