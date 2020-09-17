Москва, , 19:59 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за период с 7 по 14 сентября снизилась на одну копейку и достигла 45,74 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Цена на дизельное топливо за этот период также снизилась в среднем на одну копейку и достигла 48,04 рубля за литр.

По состоянию на 7 сентября средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составила 43,16 рубля, марки АИ-95 — 46,93 рубля, марки АИ-98 — 52,99 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 16 центрах субъектов Федерации. Наиболее значительно он подорожал в Белгороде, Владикавказе, Назрани, Орле и Ульяновске — на 0,2%.

Снижение цен на бензин отмечено в семи региональных центрах. Более всего он подешевел в Южно-Сахалинске — на 0,6%, в Кызыле — на 0,5%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены бензин за неделю в среднем не изменились.