Москва, , 19:56 — REGNUM Первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов вчера провел «Час контроля» по вопросам приобретения минеральных удобрений и наращиванию их применения на 2020 — 2025 годы. По информации Минсельхоза, в текущем году аграрии приобретут 4 млн тонн минеральных удобрений. Это половина от 8 млн тонн, которые, по замыслу министерства, аграрии будут закупать к 2025 году. Производители минеральных удобрений ранее поспешили заявить о своей готовности вложить в создание дополнительных производственных мощностей и развитие логистики более 1 трлн руб.

Вчера же стало известно о том, что Минфин в секретном режиме решил повысить налог на добычу калийного и фосфорсодержащего сырья в 3,5 раза. По оценкам источников в отрасли минеральных удобрений, это повышение обернется для производителей удобрений дополнительными расходами в 6 млрд рублей ежегодно.

Производители удобрений комментировать ситуацию отказываются, но по информации источников, знакомых с ситуацией, в отрасли считают, что это создаст барьер доступности удобрений для внутреннего потребителя.

Именно на повышение доступности были направлены усилия Минсельхоза и производителей минеральных удобрений в последние годы — даже незначительные вопросы с поставками минеральных удобрений и ценами на них вызывают напряжение у аграриев. С 2016 года, когда российские предприятия подтвердили стратегический приоритет внутреннего рынка, производство удобрений выросло почти на 15%, а российские аграрии смогли увеличить закупки минеральных удобрений на 20%. В этом году Минсельхоз уже дважды повышал прогноз потребления минудобрений, ожидается, что рост к прошлому году достигнет 14%.

Эксперты аграрного рынка не исключают, что 2020 год может стать последним годом такого роста. Хотя переложить рост затрат производителей минеральных удобрений, у которых может взлететь и НДПИ, и затраты на реализацию инвестпрограмм из-за удорожания металлопродукции (из-за того же повышения НДПИ металлургам), на аграриев в существующих условиях вряд ли возможно. Но, повышение налога, которое приведет к мультипликативному росту издержек в добывающем и обрабатывающем секторах, неминуемо достигнет и агропромышленного комплекса, отмечают собеседники в отрасли. Для аграриев, в особенности для экспортно-ориентированных предприятий АПК, это может означать снижение конкурентоспособности их продукции и снижение экспортных доходов.

До недавнего времени Россия достаточно успешно конкурировала по цене на ключевых экспортных рынках, и в прошлом году экспорт продукции АПК достиг $25,5 млрд. В середине августа вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в этом году также есть повод надеяться на рекордный экспорт продукции АПК по итогам года (цитата по «Российской газете»). Реализовать экспортный потенциал, по мнению вице-премьера, можно благодаря вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель и повышению их продуктивности.

Директора агропредприятий, опрошенные «Национальным аграрным агентством» не сомневаются, что повышение налога скажется именно на них.

В этом году хорошие цены на зерно. Правительство знает, что нам удалось заработать. Теперь они просто придумали способ, как вытащить эти деньги, — уверен один из опрошенных фермеров (обрабатывает 800 гектаров в Ростовской области).

Очевидно, что ждать от аграриев энтузиазма увеличивать урожай ради выполнения госзадач по росту экспорта АПК, не приходится.

Ситуация, впрочем, не завершена. Вчера вечером пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения о повышении НДПИ пока не принимались. А глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ведомство планирует дополнительно обсудить с недропользователями повышение ставки НДПИ на добычу сырья.

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