Бишкек, , 19:43 — REGNUM Фонд обязательного медицинского страхования Киргизии предлагает внести в Программу государственных гарантий изменения, касающиеся внедрения системы сооплаты специализированной онкологической, гематологической и психиатрической помощи в больницах.

Отмечается, что ФОМС совместно с министерством здравоохранения уже отработал систему финансирования и порядок предоставления специализированной медицинской помощи во время реализации соответствующего пилотного проекта.

В фонде утверждают, что полноценное внедрение такой системы сооплаты необходимо для усовершенствования социальной защиты населения и улучшения доступа к специализированной онкологической, гематологической и психиатрической медицинской помощи.