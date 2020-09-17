Нур-Султан, , 19:42 — REGNUM В Кызыл-Ординской области Казахстана проходят тестирование на уборке риса два малогабаритных комбайна китайского производства Lovol GM80, сообщает 17 сентября Синьхуа со ссылкой на информацию пресс-службы Национального аграрного научно-образовательного центра.

Уборочная сельскохозяйственная техника из КНР занята на полях Казахского НИИ им. Ибрая Жахаева. Отмечается, что машины данного класса являются идеальным решением при уборке урожая на малых и труднодоступных участках. Предполагается, что они будут пользоваться большой популярностью у казахстанских фермеров.

Помимо риса, комбайны рассчитаны на использование при сборе урожая бобовых культур и кукурузы. При мощности двигателя в 175 л.с. производительность машины достигает 1,3 га в час, а пропускная способность — 8 кг зерна в секунду.

Объявлено, что в случае успешного тестирование сторонами будет рассмотрен вопрос о возможном запуске производства этих комбайнов в Казахстане.