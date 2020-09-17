Пекин, , 19:39 — REGNUM На фоне обостряющегося торгово-экономического и политического противостояния с США в Китае в ускоренном режиме пересматривается перечень отраслей, в которых допускаются и приветствуются иностранные инвестиции. Об этом 17 сентября сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя Министерства коммерции КНР Гао Фэна.

Межведомственные и публичные консультации по данному вопросу касательно черновой версии списка, который не затрагивают санкционные ограничения, завершились к концу августа. Сообщается о широком отклике и активном участии в его подготовке и обсуждении со стороны общественности.

По словам чиновника, Минкоммерции совместно с Государственным комитетом КНР по делам развития и реформ намерены в ближайшее время опубликовать окончательную версию списка.