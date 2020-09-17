Пекин, , 19:36 — REGNUM В Пекине объявлено о предстоящем проведении на следующей неделе очередного, 32-го раунда переговоров в формате Китай — Европейский союз (ЕС) по двустороннему инвестиционному соглашению Пекина с Брюсселем. Об этом 17 сентября сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя Министерства коммерции КНР Гао Фэна.

Подчеркнуто, что несмотря на пандемию коронавируса, в текущем году стороны провели уже шесть переговорных раундов по данному вопросу, практически согласовав основные параметры итогового текста документа. Данная тема также стояла в центре внимания переговоров, которые проводил в ходе своего недавнего европейского турне глава МИД КНР Ван И.

Напомним, что переговоры по инвестиционному соглашению Китай — ЕС начались в 2013 году; недавно объявлено о решении сторон успешно завершить их до конца 2020 года.