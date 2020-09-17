Загреб, , 20:44 — REGNUM 18 сентября Сбербанк в Хорватии вводит предложение ипотечного кредита с процентной ставкой в размере 2,49 процента и эффективной процентной ставкой 2,89 процента по кредитам в евро и 3,30 процента по кредитам в местной валюте (хорватских кунах). Данное предложение продлится до 31 октября. Кроме того, в Сбербанке сократил вдвое стоимость оценки стоимости хорватской недвижимости, если клиент работает в «Партнерском доме — Поиск недвижимости». Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list 17 сентября.

Также в Сбербанке хорватам предлагаются жилищные кредиты в евро и хорватских кунах для покупки, адаптации и рефинансирования существующих жилищных кредитов.

Самые низкие проценты в размере 2,49 процента для евро или 2,90 процента для хорватских кун действительны для клиентов, которые переводят свои доходы в банк с заключением контракта с пакетом текущих счетов Orange или уже имеют счет в банке, в то время как для остальных они предлагают процент в размере 2,99 процента для евро и 3,40 процента для хорватских кун.