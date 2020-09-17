Мурманск, , 19:26 — REGNUM Мурманская компания «Норд Стар» стала резидентом Арктической зоны РФ — новый статус автор проекта «Витино: морской порт и нефтебаза» получил сегодня, 17 сентября, на форуме «День арктического инвестора».

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, благодаря проекту регион получит 250 рабочих мест. Объем инвестиций составит 3 млрд рублей.

Согласно планам, запуск проекта должен состояться в первом квартале 2022 года.

На данный момент от Мурманской области подали заявки на получение статуса резидента Арктической зоны РФ 24 компании.