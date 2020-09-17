17 сентября 2020 | Время чтения 4 мин

Владимир Станулевич, , 19:05 — REGNUM Глава дирекции Северного морского пути (входит в Росатом) Вячеслав Рукша направил в Минтранс письмо с предложением сократить прогноз по грузоперевозкам СМП на 25%. Это не первое подобное предложение. В июле 2020 года в этом духе высказался куратор Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Ю. Трутнев. Его заявление было сделано перед подписанием указа президента Владимира Путина, корректирующего задачи, сформулированные в майском указе 2019 года.

Корректировка стала необходима по двум причинам — из-за тяжелых для мировой экономики последствий эпидемии коронавируса, и принятия поправок к Конституции РФ, позволяющих В. Путину баллотироваться в 2024 году на пост президента. Летом 2020 года на слова Ю. Трутнева Росатом отреагировал в том смысле, что его позиция по прогнозу грузопотока неизменна — 80 млн тонн в год можно достичь к 2024 году. После этого министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин высказался скорее в поддержку Ю. Трутнева: «У нас не роботы добывают полезные ископаемые, везде есть определенные проблемы с вахтами, с перевозками и так далее. Где-то корректировки по этому году будут точно».

Необходимость сокращения прогноза была очевидна с весны, когда начали проясняться размеры экономического спада, вызванного пандемией коронавируса. Но то были оценочные суждения, в которых мнения экспертов разошлись. К лету ситуация по Севморпути уточнилась. 90% грузопотока по этой морской трассе — углеводороды. Компании «Востокуголь» отказалась от планов по добыче 19 млн т угля в год к 2024 году в связи с самоубийством в конце мая ее владельца Дмитрия Босова и конфликтом между наследниками и бывшими партнерами бизнесмена. Кроме того, НОВАТЭК стал уточнять объемы добычи на своих месторождениях. По проектам с уже принятой инвестиционной программой, как подчеркивают представители компании, объемы будут соответствовать заявленным ранее, но по новому проекту Обский СПГ ввод в строй первой очереди переносится с 2022 на 2024 год. Уточняются сроки и объемы добычи по совместному проекту «Восток Ойл» «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга». Интересно, что, исходя из одной информации, Росатом и Ю. Трутнев летом 2020 года делали разные выводы. Причина оптимизма Росатома в необходимости сохранения финансирования программ развития Севморпути, и в первую очередь строительства ледоколов. Сделать это, когда идет секвестр федерального бюджета, а объемы перевозок падают, довольно сложно. С 2022 по 2026 год предполагается строительство 12 ледоколов, в том числе атомного ледокола «Лидер», способного преодолевать сплошные льды толщиной более четырех метров и создавать судоходный канал шириной до 50 метров.

Скорее всего, по этой причине летом 2020 года Росатом сделал ставку на неизменный оптимизм. Прошла пара месяцев, и стало ясно, что вторая волна коронавируса весьма вероятна, протесты в США не спадают, а прогноз по выборам президента Соединенных Штатов не исключает непризнания их итогов проигравшей стороной, что ведет к непредсказуемым последствиям для экономики. Все это может вызвать мировой экономический кризис, когда перевозки по Севморпути могут не только не вырасти, а упасть в объемах.

Очевидно, с учетом этой информации Росатом перешел от тактики «держать позиции» к следующей линии обороны своих программ развития. Сейчас госкорпорация предложила сократить прогноз по перевозкам на СМП на 25%. Это тоже оптимизм, но более сдержанный — в случае потрясений в США корректировать планы придется снова. Но оптимизм обоснованный, так как итоги работы Севморпути за последние непростые годы следует оценивать как успешные. Объем грузоперевозок в 2018 году вырос в пять раз относительно 2013 года и в 2019 году составил 31,5 млн тонн. Низкий уровень 2013 года с примерно 2 млн тонн грузов, резкий рост и дальнейшие планы добычи прогнозируют взлет объемов перевозок. В варианте резкого взлета к 2024 году грузопоток Севморпути должен был составить 80 млн тонн, к 2030-му — 120 млн тонн, а к 2035 году — 180 млн.

Сейчас показатели корректируются, но дальнейшее зависит не от аналитики, а от мировой экономической конъюнктуры. Ее перспектива на срок до 2024 года прояснится после президентских выборов в США, и до этого времени тактику Росатома надеяться на лучшее следует признать правильной.

Руководство госкорпорации, скорее всего, прислушивается к мнению бывшего генерального директора корпорации Сергея Кириенко, которому на нынешней должности проблема видится более широко, чем из росатомовских кабинетов. Существенная корректировка планов развития Севморпути может дать старт для корректировки всех программ развития Севера, что в условиях секвестра бюджета примет обвальный характер. После чего немногое достающееся населению и предприятиям арктических регионов окажется недостаточным не только для развития, но и для поддержания нынешнего уровня жизни. Даже пропорциональная относительно других макрорегионов корректировка программ по Арктике нанесет сравнительно больший ущерб в связи с накопившимися напряжениями на Севере и разрывами между создаваемым прибавочным продуктом, деградирующей инфраструктурой и низкими доходами населения. Все это угрожает политической стабильности в отдельных регионах Арктической зоны.

«Арктические льготы» и «полярный гектар» не спасут ситуацию — в лучшем случае они могли бы стать дополнением к несуществующей госпрограмме развития Арктической зоны. Скептики называют «полярный гектар» самопиаром Миндальвостокразвития РФ, а первые заявки по арктическим льготам показали, что поданные проекты не станут несущей конструкцией макрорегиона — они локальны.