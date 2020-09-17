Нижний Новгород, , 18:53 — REGNUM По итогам 2020 года доходы бюджета Нижегородской области должны будут составить 206,3 млрд рублей, что больше изначально запланированных на 2,4 млрд рублей, а расходы увеличатся на 3 млрд рублей и достигнут 226,3 млрд рублей. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по бюджету и налогам регионального законодательного собрания.

Таким образом, дефицит областного бюджета возрастет на 644 млн рублей и сложится на уровне около 20 млрд рублей.

Отмечается, что дополнительные расходы региональная казна понесла из-за того, что более 320 млн рублей потрачены на финансовую поддержку пострадавших от пандемии коронавируса граждан и организаций, еще около 320 млн рублей — на поддержку экономики и борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Также свыше 160 млн рублей дополнительно израсходовано на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, 35 млн рублей — на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды и более 11 млн рублей — на воссоздание исторического Губернаторского сада в рамках подготовки к празднованию 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода.