Нижний Новгород, , 18:49 — REGNUM На 3 млрд рублей будут увеличены безвозмездные поступления в бюджет Нажегородской области из федерального бюджета. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по бюджету и налогам Нижегородской областной думы сегодня, 17 сентября.

Из этих денег один млрд рублей планируют потратить на строительство транспортной развязки в районе Неклюдово-Золотово, более 700 млн рублей — на обеспечение дорожной деятельности и свыше 500 млн рублей — на выплаты безработным.

Также областные власти обещают направить свыше 640 млн рублей на финансирование медучреждений в условиях чрезвычайной ситуации и более 140 млн рублей — на стимулирующие выплаты медикам и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых диагностировали коронавирус.