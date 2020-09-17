Подгорица, , 18:22 — REGNUM Согласно результатам глобального измерения скорости интернета за 2020 год, опубликованному британской компанией Cable.co.uk, Черногория заняла 63-е место из 221 возможных.

Средняя скорость интернет-соеднинеия в Черногории, согласно этим результатам, составляет 25,07 Мбит/с. Было проведено 20,25 тысячи измерений.

Самый быстрый интернет в мире в Лихтенштейне со средней скоростью передачи данных 229,88 Мбит/с.

Средняя мировая скорость доступа в интернет составляет 11,03 Мб/с.