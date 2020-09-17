Москва, , 18:16 — REGNUM Увеличение налоговой нагрузки на обычный бизнес — это просто опосредованное снижение социальной защищённости большинства населения России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявила заведующая кафедрой бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Любовь Чайковская. Так она прокомментировала высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что проблемы страны должны решаться не только за счет нефтяной отрасли, что в этом должны принимать участие все и что планы властей РФ по налогам нацелены в числе прочего на выполнение социальных обязательств государства.

«Социальные обязательства не сводимы только к налогам, — отметила Чайковская. — Правительству следовало бы рассмотреть и возможные альтернативы. Например, позволить бизнесу самостоятельно осуществлять адресные выплаты работникам вместо государства, не облагая такие выплаты налогами. Это может оказаться не менее эффективным, чем повышение налогов».

Кроме того, она обратила внимание на то, что российские нефтяные компании извлекают до сих пор сверхдоходы за счёт интенсивной эксплуатации недр, в то время как остальная экономика не может этим похвастаться.

«Вопрос справедливости здесь довольно спорен. Есть и другие бизнесы со сверхдоходами, но большая часть обычного населения в них не задействована. Увеличение же налоговой нагрузки на обычный бизнес — это просто опосредованное снижение социальной защищённости большинства населения страны, — добавила экономист. — Да, государство что-то выплатит, но возместит ли оно реальные потери? Поэтому позиция [Мишустина], конечно, несколько уязвима».

Подытоживая сказанное, Чайковская также отметила, что назвать сегодняшнюю налоговую политику щадящей сложно.

«Надо определиться: экономика — это то, откуда берутся налоги, или это драйвер роста и развития государства», — призвала она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Евгений Коган заявил, что если правительство России хочет добиться экономического роста, то надо снизить налоговое бремя на население, малый и средний бизнес, который сейчас находится на грани выживания.

Читайте ранее в этом сюжете: Призывавших повышать НДС в России предложили выгонять