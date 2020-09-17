Москва, 17 сентября 2020, 18:16 — REGNUM Увеличение налоговой нагрузки на обычный бизнес — это просто опосредованное снижение социальной защищённости большинства населения России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявила заведующая кафедрой бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Любовь Чайковская. Так она прокомментировала высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что проблемы страны должны решаться не только за счет нефтяной отрасли, что в этом должны принимать участие все и что планы властей РФ по налогам нацелены в числе прочего на выполнение социальных обязательств государства.
Кроме того, она обратила внимание на то, что российские нефтяные компании извлекают до сих пор сверхдоходы за счёт интенсивной эксплуатации недр, в то время как остальная экономика не может этим похвастаться.
Подытоживая сказанное, Чайковская также отметила, что назвать сегодняшнюю налоговую политику щадящей сложно.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Евгений Коган заявил, что если правительство России хочет добиться экономического роста, то надо снизить налоговое бремя на население, малый и средний бизнес, который сейчас находится на грани выживания.
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