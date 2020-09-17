Бишкек, , 18:10 — REGNUM В преддверии парламентских выборов предприниматели Киргизии просят будущих депутатов принять новый Налоговый кодекс, в котором все будет написано на доступном для обывателя языке. Об этом на встрече с представителями партий-кандидатов заявила президент Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева, пишет «Kaktus.media».

По ее словам, 40% экономики республики находится «в тени» не из-за того, что предприниматели не хотят платить налоги.

Читайте также: От 24% до 43% экономики Киргизии находится в «тени»

"Все должно быть ясно, понятно и просто. Наш кодекс перекраивался несколько раз, он просто уже изжил себя. Нужны ясные и понятные правила игры», — подчеркнула глава ассоциации.

Также Ускенбаева отметила, что бизнес считает необходимым перевести солидарную часть пенсионных отчислений в налоги, поскольку это и есть подоходный налог, а накопительную часть — оставить.