Бишкек, 17 сентября 2020, 18:10 — REGNUM В преддверии парламентских выборов предприниматели Киргизии просят будущих депутатов принять новый Налоговый кодекс, в котором все будет написано на доступном для обывателя языке. Об этом на встрече с представителями партий-кандидатов заявила президент Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева, пишет «Kaktus.media».
По ее словам, 40% экономики республики находится «в тени» не из-за того, что предприниматели не хотят платить налоги.
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"Все должно быть ясно, понятно и просто. Наш кодекс перекраивался несколько раз, он просто уже изжил себя. Нужны ясные и понятные правила игры», — подчеркнула глава ассоциации.
Также Ускенбаева отметила, что бизнес считает необходимым перевести солидарную часть пенсионных отчислений в налоги, поскольку это и есть подоходный налог, а накопительную часть — оставить.
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