Нижний Новгород, , 18:07 — REGNUM Ведомственные награды и более 100 единиц техники, в том числе 50 новых лесопатрульных автомобилей повышенной проходимости получили работники лесного хозяйства Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба правительства области 17 сентября.

Чиновники высоко оценили труд сотрудников и отметили, что «обновление автопарка лесной охраны — очень важная задача, учитывая, что лесные массивы труднодоступны».

«За последние годы в регионе не было допущено чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. В этом году зафиксировано всего 25 пожаров. Это в 2,5 раза меньше, чем в 2019-м. При этом погодные условия были достаточно сложными. Уверен, что новая техника поможет работникам лесного хозяйства еще более эффективно выполнять поставленные задачи», — сказал губернатор Нижнего Новгорода Глеб Никитин.

Глава области отметил положительную тенденцию в обеспечении положительного баланса между выбытием лесов и лесовосстановлением.

«В 2020 году будет восстановлен лес на площади 13 тысяч гектаров», — пообещал Никитин.