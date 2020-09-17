Москва, 17 сентября 2020, 18:02 — REGNUM «Программа 8,5», направленная на льготное кредитование в России малого и среднего пойдет на пользу и заемщикам, для которых оборотные средства станут доступнее, и банкам, которые получат дополнительных клиентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявил заместитель председателя «Партии роста» Сергей Демин. Так он прокомментировал новость о том, что в правительстве РФ обсуждают «Программу 8,5».
Как пояснил эксперт, снижение кредитной ставки для компаний МСП — это неплохая поддержка, ведь в условиях падающего спроса компенсировать издержки все сложнее, а плата по кредитам — одна из крупных расходных статей, которая существенно сказывается на конечной прибыли предприятия.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Евгений Коган заявил, что в РФ надо снижать налоговое давление на малый и средний бизнес.