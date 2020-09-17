Москва, , 18:02 — REGNUM «Программа 8,5», направленная на льготное кредитование в России малого и среднего пойдет на пользу и заемщикам, для которых оборотные средства станут доступнее, и банкам, которые получат дополнительных клиентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявил заместитель председателя «Партии роста» Сергей Демин. Так он прокомментировал новость о том, что в правительстве РФ обсуждают «Программу 8,5».

«В правительстве всерьез взялись за обсуждение доработок программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, которую сейчас называют «Программа 8,5». Не исключено, что скоро ее нужно будет переименовывать в «Программу 6,5»! — сказал Демин. — Именно такую ставку по льготному займу для МСП планируют предусмотреть для предпринимателей. Однозначно, это движение мысли в нужном направлении. Снижение ставки пойдет на пользу и заемщикам, для которых оборотные средства станут доступнее, и банкам, которые получат дополнительных клиентов. Самое главное, чтобы льготный кредит было просто получить, без сбора лишних документов и прочих бумажных препятствий. Разумеется, раздавать всем желающим деньги по сниженной ставке не нужно, но если предприятие работает и чувствует себя уверенно в данный момент, то создавать ему лишних барьеров не стоит».

Как пояснил эксперт, снижение кредитной ставки для компаний МСП — это неплохая поддержка, ведь в условиях падающего спроса компенсировать издержки все сложнее, а плата по кредитам — одна из крупных расходных статей, которая существенно сказывается на конечной прибыли предприятия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Евгений Коган заявил, что в РФ надо снижать налоговое давление на малый и средний бизнес.