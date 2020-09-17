Киев, , 17:52 — REGNUM В августе 2020 года на Украине было изготовлено всего лишь 121 автотранспортное средство, что в 5,5 раза меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Соответствующие данные обнародовала 17 сентября Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром», передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, в августе на Украине было собрано 38 легковых автомобилей, что почти в 15 раз меньше, чем в августе 2019 года. Все автомобили собраны на заводе «Еврокар» в Закарпатской области.

А производство автобусов в Украине в августе 2020 года составило 83 шт., и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 2,5% Наибольшее количество автобусов изготовил Черниговский автозавод — 30 шт.

Всего с начала 2020 года на Украине произведено 2243 автотранспортных средства, что на 47% меньше, чем за первые восемь месяцев прошлого года. При этом в ассоциации напоминают, что имеющиеся производственные мощности позволяют стране выпускать в месяц более 30 тыс. единиц автотранспорта.

ИА REGNUM напоминает, что 10 сентября было заявлено, что Запорожский автомобильный завод начинает сборку легковых автомобилей моделей Groupe Renault, что, говорится в официальном заявлении по этому поводу, является «сильным признаком возрождения автомобильной промышленности в Украине».

16 сентября стало известно, что завод будет собирать купе-кроссовер Renault Arkana, причем машинокомплекты в Запорожье будут завозить с завода Renault в Москве.