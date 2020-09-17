Ростов-на-Дону, , 17:43 — REGNUM В Ростовской области принято решение о продлении надзорных каникул для бизнеса, пострадавшего в период пандемии. Мораторий будет действовать до 31 декабря 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 17 сентября.

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"Поручаю подготовить проект распоряжения, предусматривающий продление до конца года моратория на проведение проверок субъектов малого и среднего бизнеса. Решение такое принято, его надо оформить до конца текущего квартала и продолжать исполнять», — поставил перед подчинёнными задачу глава региона Василий Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области мораторий на надзорные проверки бизнеса действует с 1 апреля 2020 года. Затем действие надзорных каникул было продлено дважды.

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