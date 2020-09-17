Москва, , 17:35 — REGNUM У России есть колоссальные резервы, которые позволяют ее правительству выполнять социальные обязательства, не прибегая к повышению налогов. Об этом 17 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил сопредседатель «Партии Роста», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. Так он прокомментировал слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который объяснил налоговую политику властей их стремлением выполнить социальные обязательства.

«Существует несколько источников выполнения социальных обязательств, помимо повышения налогов, — отметил Коган. — И прежде всего это заимствования на внешних и внутренних рынках. У нашей страны не очень большой долг. Кроме того, все страны копят на «черный день», вот и у нас гигантские резервы и колоссальная возможность занять. В кризис необходимо увеличивать, а не сокращать расходы и, конечно, не поднимать налоги. И ничего здесь трагичного нет».

Как подчеркнул Коган, повышение налогов — это путь тупиковый, который приведет не просто к рецессии, а к депрессии российской экономики и, по сути, к фатальным последствиям.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Коган объяснил, что, учитывая ту экономическую ситуацию, в которую попала РФ, последнее, что ей нужно, это повышение налогов.

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