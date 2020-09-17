Москва, 17 сентября 2020, 17:31 — REGNUM Учитывая ту экономическую ситуацию, в которую попала РФ, последнее, что ей нужно, так это повышение налогов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявил сопредседатель «Партии Роста», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который объяснил налоговую политику правительства РФ тем, что властям нужно обеспечить необходимые доходы государства.
Экономист подчеркнул, что большинство стран нормально живут в условиях дефицита бюджета и, собственно, не пытаются по этому поводу ничего особенного делать, покрывая недостающую часть за счет заимствований.
Это, как пояснил Коган, единственная статья, которую можно и нужно трогать, так как если немного подсократить разросшийся чиновничий аппарат, то ничего страшного не случится, зато эффективность работы выше будет.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее налоговую политику правительства России раскритиковал экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
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