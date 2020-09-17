Москва, , 17:31 — REGNUM Учитывая ту экономическую ситуацию, в которую попала РФ, последнее, что ей нужно, так это повышение налогов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявил сопредседатель «Партии Роста», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который объяснил налоговую политику правительства РФ тем, что властям нужно обеспечить необходимые доходы государства.

«В такой ситуации рост налогового давления на бизнес — это последнее, что необходимо, ведь повышение ставок — всегда дополнительный фактор, который угнетающе влияет на экономическое развитие, — сказал Коган. — Сегодня нам надо определиться, что у нас во главе угла: либо сокращение дефицита бюджета (баланс доходов и расходов), либо экономический рост».

Экономист подчеркнул, что большинство стран нормально живут в условиях дефицита бюджета и, собственно, не пытаются по этому поводу ничего особенного делать, покрывая недостающую часть за счет заимствований.

«Мы же почему-то жертвуем экономическим ростом за счет наполнения казны, — констатировал Коган. — Полагаю, что в данных условиях повышение налогов для компенсаций выпадающих доходов в период коронавируса — это неправильная политика. Гораздо лучше сегодня или иметь дефицит, или сокращать расходы, но только в одной сфере — в урезании трат чиновников».

Это, как пояснил Коган, единственная статья, которую можно и нужно трогать, так как если немного подсократить разросшийся чиновничий аппарат, то ничего страшного не случится, зато эффективность работы выше будет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее налоговую политику правительства России раскритиковал экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

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