Чебоксары, , 17:23 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» на очередном заседании кредиторов утвердили смету текущих затрат, которая была скорректирована и повторно выставлена на обсуждение. Об этом сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Очередное собрание кредиторов прошло 15 сентября, в повестку включили четыре вопроса. Участники поддержали предложение конкурсного управляющего о сроках и условиях проведения электронных торгов в форме аукциона и посредством публичного предложения имущества банка — в частности, недвижимого имущества, транспортных средств и облигаций. Также утверждены условия проведения аукциона на право приобретения имущества балансовой стоимостью менее 100 тыс. рублей — банковского и компьютерного оборудования, вычислительной и оргтехники, мебели, бытовой техники.

Кредиторы также одобрили скорректированную смету текущих расходов (затрат) на проведение мероприятий по конкурсному производству. Речь идёт о затратах на период с 7 июля 2020 года по 30 сентября 2020 года. Данный вопрос выносился на обсуждение повторно, расходы оценены в сумме 46 219 тыс. рублей — на этот раз смету утвердили.

Как сообщало ИА REGNUM, смета расходов не раз корректировалась в сторону увеличения: первоначально трёхмесячные расходы на мероприятия конкурсного производства оценили в 39,5 млн рублей, позже увеличили до 45,23 млн рублей, затем пересчитали и предложили утвердить на уровне 46,2 млн рублей.

Напомним, у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» лицензия была отозвана в ноябре 2019 года, кредитную организацию признали банкротом в феврале 2020 года. Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

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