Нижний Новгород, , 17:04 — REGNUM Правительство России поддержало идею руководства Нижегородской области о комплексном развитии территорий с использованием инфраструктурных облигаций. Положительное решение озвучено по итогам заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию. Об этом 17 сентября сообщило НИА Нижний Новгород со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, общий объем вложений в программу составляет около 379 миллиардов рублей. 170 миллиардов из них планируется привлечь с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Оставшуюся часть могут составить частные инвестиции и государственное финансирование.

«В следующем году Нижний Новгород отметит 800-летие. Считаем, что юбилей поможет городу и региону стать новыми центрами притяжения и сохранения человеческого капитала. Прежде всего, это требует значительного преображения и гармонизации городской среды, ее качественного инфраструктурного развития. Комплексное развитие территорий будет наиболее эффективным за счет синхронизации национальных проектов, инвестиционных программ развития сетевых организаций и нового механизма инфраструктурных облигаций», — отметил Никитин.