Вологда, , 16:52 — REGNUM В Вологде откроют первое в России производство полного цикла сухих смесей для детского питания — фабрику на 60 рабочих мест построит компания Nestle.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Вологодской области, стоимость проекта оценивается в 3,5 млрд рублей, в производстве будет использоваться российское сырье. Смеси будут производиться под всемирно известным брендом Nestogen.

«Строительство фабрики полного цикла — важный этап, который позволит нам полностью локализовать производство сухих детских смесей в России. Новый инвестиционный проект позволит удовлетворить растущую потребность россиян в высококачественном детском питании — одной из наиболее социально-значимых категорий, и будет отвечать нуждам общества»,— отметил Глава «Нестле» в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан.

Напомним, компания «Nestle» инвестирует в вологодское производство 17 лет. Фабрику завершающего цикла по производству сухих детских смесей на Вологодчине построили в течение двух лет и запустили в июне 2019-го. Однако поставки сырья осуществлялись преимущественно из-за рубежа. Завершить новый проект планируется в декабре 2022 года.