Москва, , 16:49 — REGNUM Принятие закона о прогрессивной шкале НДФЛ приведет к поступлению дополнительных 60 млрд рублей в федеральный бюджет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября, это следует из финансово-экономического обоснования к правительственному законопроекту, внесенному в Госдуму.

Средства будут направляться на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.

Бюджетные ассигнования в размере 60 млрд рублей в 2021 году, 64 млрд рублей в 2022 году и 68,5 млрд рублей в 2023 году уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по государственной программе «Развитие здравоохранения», указали в правительстве.

Предусматривается увеличение до 15% налоговой ставки по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, превышающих 5 млн рублей за налоговый период.

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