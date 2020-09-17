Белград, , 16:57 — REGNUM 17 сентября президент Сербии Александр Вучич провёл переговоры с представителями японской компании NIDEX, которая заинтересована в инвестировании в автомобильную индустрию Сербии, сообщает RTS.

Запланированные инвестиции составляют более 100 миллионов евро. На встрече с представителями ведущей японской компании в области автоиндустрии также присутствовали министр финансов Сербии Синиша Мали и мэр Нови-Сада Милош Вучевич.

Вучич отметил, что правительство Сербии и его команда многое сделали для того, чтобы обеспечить хорошие условия для ведения бизнеса, а также выразили уверенность в том, что намерение корпорации NIDEX инвестировать в Сербию станет отличным решением для обеих сторон.

Президент корпорации NIDEX Джун Секи выразил заинтересованность в инвестировании в Сербию и отметил, что благодаря их инвестициям в Нови-Саде откроются более сотни рабочих мест.