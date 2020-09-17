Владивосток, , 16:16 — REGNUM Экологическая экспертиза показала, что «Находкинский морской торговый порт» активно внедряет наилучшие технологии для защиты окружающей среды. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября на пресс-конференции, заявил заместитель председателя Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин, рассказывая о результатах общественной оценки эффективности внедрения наилучших доступных технологий на АО «Находкинский морской торговый порт».

В частности Закондырин отметил, что еще в августе 2020 года в Общественный совет при Минприроды РФ обратился председатель Думы Находкинского городского округа Александр Киселев. Он и местные эко-активисты попросили оценить эффективность применения угольными терминалами Находки (особенно в районе жилого микрорайона Мыс Астафьева) технологий по минимизации образования угольной пыли и негативного воздействия на окружающую среду.

«Проблема «угольной пыли» в 2017 году привлекла внимание президента Владимира Путина. На «прямой линии» главы страны выступил школьник Андрей из Находки с просьбой разобраться в сложной экологической ситуации. Было выпущено соответствующее поручение Президента РФ, направленное на снижение негативного воздействия от деятельности, связанной с перегрузкой угля на территории Находки. До конца 2020 года все стивидоры (компании, занимающиеся разгрузкой коммерческих судов — прим. ИА REGNUM) Находки должны перейти на экологически безопасные технологии перевалки сыпучих грузов», — рассказал Закондырин.

После этого Закондырин и его коллеги обратились к руководству крупнейшего универсального терминала, находящегося в городской черте, Находкинского морского торгового порта, с предложением оценить эффективность применяемых ими технологий по минимизации образования угольной пыли.

«Хотелось бы отметить открытость деятельности Находкинского порта, который оперативно направил в наш адрес все материалы о проведенной модернизации и экологических эффектах от применяемых технологий, — добавил эколог. — 27 августа мы работали непосредственно на терминалах порта и смогли комплексно изучить все применяемые технологические решения«.Как пояснил глава РГ «Технологии и экологические мероприятия» Общественного совета при Минприроды Станислав Корякин, проведённая экспертиза показала, что порт активно внедряет наилучшие доступные технологии. Там разработана программа дальнейших шагов для внедрения экологически безопасных технологий перевалки угля: ведется строительство вагоноопрокидывателя, планируется установка телестакера и дополнительных стационарных систем орошения. По словам Корякина, в порту установлена система автоматического мониторинга содержания пыли в атмосферном воздухе, которая позволяет в режиме онлайн контролировать ситуацию и своевременно принимать меры для локализации пыления в случае возникновения.»Проблемой загрязнения атмосферного воздуха в портовых городах Фонд «Чистые моря» занимается уже много лет. В настоящий момент в нашем профессиональном портфеле — более 25 портов, расположенных на территории Российской Федерации. В некоторых из них Фонд «Чистые моря» провел оценку эффективности природоохранных мероприятий (реализованных и планируемых), в числе которых и Находкинский МТП. Хочу отметить, что стивидоры, даже работающие с сыпучими грузами вблизи населенных пунктов, способны быть экологически безопасными», — согласился с Корякиным генеральный директор международного экологического фонда «Чистые моря» Василий Богословский.Кроме того, Александр Закондырин уточнил, что необходимо подготовить на федеральном уровне государственный стандарт «экологически безопасной перевалки угля», обязательный для исполнения всеми стивидорными компаниями России. И внести соответствующие требования в законодательство РФ.»Требования к стивидорным компаниям должны различаться в зависимости от их типа. Критерии стоит разделить по группам для специализированных терминалов и универсальных терминалов; терминалов, находящихся в «городской черте» или «промышленной зоне»; по объему грузооборота в год — небольшие (до 1 млн тонн в год), средние (до 10 млн тонн в год), большие (свыше 10 млн тонн в год). Срок переоборудования терминалов к новым стандартам предлагают установить на 5 лет, до 1 января 2025 года», — сказал Закондырин.»Мы можем выйти с предложениями в Правительство РФ и федеральный парламент, чтобы нормативно и законодательно закрепить понятие и регламент работы по «экологически безопасным технологиям перевалки угля», — предложил в свою очередь заместитель председателя Общественного совета при Росприроднадзоре, председатель общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин.

Также общественники озвучили еще несколько предложений, направленных на то, как Находкинский МТП мог бы усилить экозащиту. В частности член Общественного совета при Росгидромете Зоя Шаргатова призвала не прекращать озеленение Находкинского порта и близлежащей территории. По ее словам, необходимо создать защитную лесополосу и уделить внимание биологическому разнообразию морских вод бухты Находка. Также Шаргатова высоко оценила систему экологического мониторинга порта и предложила организовать общегородскую систему мониторинга состояния атмосферного воздуха «НаходкаЭкоМониторинг».Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Москве прошла пресс-конференция, на которой были обнародованы результаты общественной оценки эффективности внедрения наилучших доступных технологий на АО «Находкинский морской торговый порт».