Симферополь, , 16:14 — REGNUM Контракт с подрядчиком строительства Театра кукол в Симферополе расторгнут в одностороннем порядке. Об этом сообщил вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов.

«Контракт с компанией «Меандр» расторгнут в одностороннем порядке. Подрядчик освобождает площадку, то есть вывозит штаб-квартиру. До конца октября будет заключён контракт на корректировку проектно-сметной документации», — сообщил ИА «Крыминформ» Кабанов.

Сумма контракта на строительство нового здания Театра кукол в Симферополе составляла почти миллиард рублей, здание должны были ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года. В марте 2020 года глава Крыма Сергей Аксёнов признал, что сроки сдачи объекта сорваны, отметив, что «проблема в финансовом состоянии подрядчика», при этом выразив надежду, что ситуацию удастся выровнять.

В апреле 2020 года стало известно о возбуждении уголовного дела о мошенничестве на 1,5 млн рублей при реставрации здания офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка, подрядчиком которого также являлась компания «Меандр».