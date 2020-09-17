Киев, 17 сентября 2020, 16:14 — REGNUM 44% теплосетей Украины находятся в ветхом и аварийном состоянии. Об этом рассказали в министерстве развития общин и территорий Украины в ответе на запрос информационного агентства «Украинские новости».
В министерстве отметили, что при подготовке к отопительному сезону 2020/21 года по состоянию на 15 сентября заменили 238,65 км труб, что составляет 91,4% от запланированного.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее большая часть города Сумы осталась без воды из-за конфликта между энергетиками и водоканалами.
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