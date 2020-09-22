Москва, , 01:18 — REGNUM Меры по смягчению бюджетного правила, или разрешение расходовать бюджет в 2021 году более интенсивно могут стать ответом на ущерб, нанесенный российской экономике коронавирусной эпидемией. Нет ли в такой формулировке скрытого подвоха, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Дело в том, что всепланетное испытание коронавирусом это только часть бед, постигших мировую экономику. Поэтому, хотя мера по смягчению бюджетного правила и оправдывается борьбой с последствиями коронавирусной эпидемии, на самом деле она также может помочь России избежать экономического проседания, которое надвигалось на экономики всего мира еще до начала пандемии.

Интересно, что в результате такой борьбы за живучесть, может вырасти объем денежной массы, который необходимо будет потратить. Иначе деньги, лежащие мертвым грузом, никакого позитивного влияния оказать не смогут. Может, поэтому пошли разговоры о грядущей раздаче населению России некоего туманного базового дохода?

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «Бюджетное правило и базовый доход — что общего?».