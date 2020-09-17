Рим, , 16:04 — REGNUM Средства итальянского фонда поддержки предпринимателей, понесших значительный ущерб из-за последствий эпидемии и экономических ограничений, исчерпаны, заявил в четверг, 17 сентября, министр экономики и финансов Роберто Гуалтьери.

Всего предпринимателям было предоставлено 6 млрд евро, но для удовлетворения всех заявок этого не хватило, отметил министр.

В ближайшее время правительство страны пересмотрит все программы поддержки и перераспределит в пользу данной программы, которая оказалась самой востребованной и эффективной, еще несколько сотен миллионов евро, добавил Гуалтьери.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение почти 100 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС бюджет Италии и итальянские компании могут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.